Almeria, cartellino rosso per Suarez: lui spacca il monitor Var…

L’Almeria rimane in dieci e perde alla Reale Arena. Suarez prima entra a martello, poi, butta a terra il monitor Var…

Lo scatto d’ira del colombiano Suarez potrebbe costare caro. Ieri sera si è giocata Real Sociedad-Almeria, valevole per la 36esima giornata di Liga. Al minuto 36 Luis Suarez entra a piede a martello su Le Normand. Il direttore di gara Fuertes estrae il giallo ma dopo una verifica al Var cambia la sua decisione. È rosso diretto per il colombiano che lascia i suoi in 10 dopo poco più di mezz’ora. Il centravanti dell’Almeria, uscendo dal campo preso dal nervosismo butta a terra il monitor Var prima di dirigersi negli spogliatoi.