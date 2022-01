Ambulanza in campo nel derby di Bucarest: un espulso e un centrocampista in barella

E' andata secondo pronostico...

Antoni Ivanov, 25enne centrocampista bulgaro cresciuto nel CSKA Sofia, è stato mandato in campo da Flavius ​​Stoican, allenatore della Dinamo Bucarest, al 39esimo minuto del derby contro la FCSB, dopo l'espulsione per doppio giallo di Răuță, ma il calciatore non ha terminato il primo tempo in campo. Ivanov e Darius Olaru si sono scontrati al 46esimo minuto e il centrocampista bulgaro ha avuto bisogno di un intervento medico.

Ivanov è stato messo su una barella e portato in ambulanza fuori dal campo, come documenta la foto Sport Pictures. Nella pausa Stoican ha sostituito Ivanov con Jonathan Rodriguez. Il risultato in quel momento era sull'1-0 per la FCSB, nettamente favorita nel derby contro la Dinamo, pericolante in termini di classifica e sul piano economico. Octavian Popescu (19 anni) ha aperto le marcature dopo 2 soli minuti del derby Dinamo-FCSB, grazie ad un fulmineo contropiede degli ospiti. Popescu ha trafitto il portiere avversario Cristiano Figueiredo con un'esecuzione elegante, dopo che Dumiter lo ha servito molto bene. Il contropiede di Radunovic è stato impressionante, fermato solo da un fallo molto duro. A sorpresa, l'arbitro non ha estratto nessun tipo di cartellino. Poi, il gol. Nel secondo tempo, dalla mezz'ora in poi, la FCSB è andata in gol altre due volte.