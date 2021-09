America Mineiro: la nuova maglia di Mauro Zarate la porta giù il drone dal cielo!

Zarate, la sua nuova vita calcistica brasiliana inizia con tutti gli onori

"Darò tutto in campo come ho sempre fatto e spero che alla fine del Brasileirão potremo essere tutti felici. Penso che sarà così, che alla fine saremo ancora in prima divisione", ha augurato l'attaccante, che ha firmato un contratto per quel che resta di questo 2021. "Ho scelto il 99 perché il mio idolo calcistico è Ronaldo e l'ha usato nel Milan". Il team di Belo Horizonte aveva solo due dirigenti al momento della presentazione ai tifosi, perché ci sono ancora le restrizioni Covid. “Ci prendiamo molta cura di questa presentazione perché questa nuova acquisizione lo merita. È una gioia presentare un giocatore al livello di Zárate", ha commentato il coordinatore del calcio Marcus Salum. L'America è tornata in Serie A in Brasile in questa stagione dopo una manciata di retrocessioni e promozioni negli ultimi anni. Il suo ultimo grande successo è stato vincere il campionato battendo l'Atletico Mineiro alla fine del 2016. Ora si trova, con 18 punti, al 17' posto, uno dei quattro che portano in Serie B.