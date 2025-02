Amorim verso l’addio allo United. Xavi nome nuovo per i Red Devils

Il tecnico spagnolo, dopo un anno alla finestra, potrebbe essere convinto a tornare in gioco

Massimiliano Guerra 25 febbraio - 11:22

Il telefono dell’entourage di Xavi non ha mai smesso di squillare. Già alla fine della scorsa stagione e per tutta quella attuale, le offerte non sono mancate, ma la risposta è rimasta sempre la stessa: l’ex allenatore del Barcellona sta vivendo un anno sabbatico e non tornerà in panchina prima della prossima stagione.

Il Manchester United torna alla carica? — Tra i club che hanno sondato il terreno c’è stato anche il Manchester United. I Red Devils avevano già preso contatti con Xavi quando era alla guida del Barça e, durante questo periodo di inattività, lo hanno nuovamente cercato per offrirgli la panchina al posto di Ruben Amorim. Tuttavia, il tecnico catalano ha declinato l’offerta, preferendo aspettare il momento giusto per tornare in panchina. Xavi puntava sulla soluzione temporanea di Ruud van Nistelrooy o di un altro tecnico ad interim, per poi prendere le redini della squadra a partire dalla stagione 2025-2026. Alla fine, però, lo United ha scelto di affidarsi al portoghese Amorim, anche se la sua posizione ora appare sempre più traballante.

Xavi lontano dai riflettori in questa stagione — Nel frattempo, Xavi ha sfruttato questi mesi per allontanarsi dai riflettori, partecipando solo a eventi speciali come gli addii di Andrés Iniesta e Sergi Roberto, oltre a viaggiare tra Messico, Giappone, Qatar e Tenerife. Ha visitato le strutture dell'Al Sadd, il club dove ha iniziato la carriera da allenatore, ed è stato avvistato con Hansi Flick, alimentando ulteriori speculazioni sul futuro.

Ma la quiete potrebbe durare ancora poco. Con le prestazioni altalenanti del Manchester United, Amorim rischia seriamente l’addio nonostante un contratto valido fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno. E Xavi? Il suo ritorno in panchina è previsto per la prossima stagione, senza ansia né fretta, ma con la volontà di sposare un progetto ambizioso e a lungo termine. E se quel progetto fosse proprio lo United?