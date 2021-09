Anche lo Sheriff Tiraspol ha il suo derby, i giovanotti della Dinamo-Auto li sfidano sul campo

Prima dello storico appuntamento dello Sheriff al Bernabéu di martedì prossimo, la squadra transnistriana deve giocare un derby locale, contro la Dinamo-Auto, l'altro club di Tiraspol.

Per ora non deve pensare alla Champions, lo Sheriff resta concentrato sul campionato moldavo. Alla vigilia del derby, lo Sheriff è terzo con 16 punti, mentre la Dinamo-Auto ne ha 14. Ma lo Sheriff di partire ne ha giocate 7, quattro in meno rispetto ai rivali.

Grazie alla sua qualificazione Champions si è parlato molto dello Sheriff, ma esiste anche la Dinamo-Auto a Tiraspol. Il club venne fondato il 24 luglio 2009. Nell'autunno dello stesso anno si iscrisse al campionato di Divizia B (terzo e ultimo livello calcistico moldavo) vincendolo e ottenendo la promozione in Divizia A. Puntando su giovani calciatori e collaborando con le scuole locali giocò nel secondo livello per tre stagioni venendo promossa alla fine del 2012-2013 in Divizia Națională grazie al terzo posto ottenuto e l'impossibilità dello Sheriff Tiraspol B di venire promosso, in qualità di seconda squadra dello Sheriff Tiraspol.