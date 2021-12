Ancora battaglia alle Malvinas: questa volta rissa totale nella finale del Torneo Riserve

Gimnasia Mendoza e Belgrano, i due finalisti del Torneo Riserva per i giocatori non titolari dei principali club argentini, hanno dato vita ad una rissa a tutto campo nella finale delle Malvinas Argentinas

La violenza è stata ancora una volta protagonista su un campo di calcio. In questa occasione, le Malvinas Argentinas (le vecchie Falkland che opposero gli eserciti argentino e inglese nel 1986) sono state il luogo in cui due squadre hanno combattuto una battaglia campale e per di più era una finale. Gimnasia Mendoza e Belgrano stavano cercando il titolo del Torneo delle Riserve, con il risultato di 1-2 sul tabellone. A quel punto la partita si è dovuta fermare perché le due panchine hanno litigato.