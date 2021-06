Angelo Alessio riparte dall’Indonesia: è il nuovo allenatore Persija Jakarta

Una tradizione è una tradizione. Del resto quando si parla di allenatori l’Italia è da sempre considerata come una delle scuole migliori al mondo. Ed ecco perché, spesso, dall’estero in tanti raggiungono il belpaese per cercare...

Una tradizione è una tradizione. Del resto quando si parla di allenatori l'Italia è da sempre considerata come una delle scuole migliori al mondo. Ed ecco perché, spesso, dall'estero in tanti raggiungono il belpaese per cercare proprio il meglio. Esattamente come è accaduto nelle ultime ore al Persija Jakarta, club di blasone della prima divisione della Liga Indonesia reduce dalla vittoria del titolo nazionale 2018, che ha deciso di puntare tutto sull'esperienza di Angelo Alessio: "Porto al servizio del club l'esperienza e la conoscenza che ho acquisito negli anni in cui ho allenato in Europa - le prime parole da neo allenatore del Persija dell'ex storico vice di Antonio Conte -. Dovremo lavorare duro in modo da poter raggiungere ciò che ci stiamo prefiggendo. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, sono pronto". Per Alessio, che l'Esteghlal nelle scorse settimane avrebbe voluto mettere sotto contratto così come qualche club italiano che si è lasciato però sfuggire l'occasione, si tratta della seconda esperienza all'estero da capo allenatore dopo quella vissuta nella stagione 2019-20 con il Kilmarnock in Scozia.