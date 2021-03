Ansu Fati, il ginocchio è un incubo: ma lui si distrae con il derby giovanile vinto dal Barça

L'incertezza sui tempi di recupero ha fatto scattare l'allarme negli scorsi giorni. Ansu Fati, però, secondo alcuni non dovrebbe operarsi nuovamente. Secondo altri sì. Lui valuta e soppesa i rischi, intanto assiste al derby giovanile...

Il giocatore, dopo aver svolto il lavoro specifico previsto per il suo processo di recupero presso gli impianti del club del Barça, si è recato in uno dei campi di Sant Joan Despí per assistere per alcuni minuti al derby cadetto. Ansu Fati è preoccupato, deve sottoporsi a ulteriori cure al ginocchio. Fati ha subito un intervento chirurgico a novembre al menisco ma "la sutura non è guarita correttamente" e al 18enne è stato consigliato di sottoporsi a una terza operazione, secondo As. Alla stella del Barcellona è stato detto che se si sottoporrà a una meniscectomia potrebbe tornare a giocare tra “sei-sette settimane” ma c'è il rischio che l'operazione possa mettere seriamente a repentaglio la sua carriera e causare “artrosi o un grave problema articolare”. Fati vuole quindi esaurire tutte le opzioni prima di optare per un intervento chirurgico. Nelle prossime due settimane Fati farà iniezioni di corticosteroidi e assumerà un carico di lavoro maggiore in allenamento per vedere come risponde il ginocchio infortunato, come conferma Albert Roge di Diario Sport. La sua presenza sulle tribune del derby giovanile, denota amore per il campo e voglia di tornare. Se venisse operato di nuovo, il tempo di recupero sarebbe di circa due mesi.