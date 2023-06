Ansu Fati, Mendes e il Barça lo vogliono ai Wolves: ma lui dice no…

La maggior parte delle conversazioni si sono focalizzate su Ansu Fati, un calciatore che la squadra blaugrana vuole liberare questa estate. In linea di massima Mendes aveva promesso di trovargli una nuova destinazione, ma il suo piano si scontra frontalmente con quello di un giocatore che resta fermo nella sua idea di non fare le valigie. La strategia del super agente prevede di chiudere la cessione al Wolverhampton in cambio di 30 milioni di euro più la cessione di Rúben Neves. Al Barça non piace del tutto l'idea di trasformare il centrocampista portoghese in un sostituto di Sergio Busquets, ma lo accetterebbe se l'operazione fosse vantaggiosa per i propri interessi finanziari. Ma siccome Ansu non ha alcuna intenzione di andare al Molineux, le possibilità di vedere Neves in maglia blaugrana sono pressoché nulle. Nonostante tutto, l'agente ha insistito sul fatto che farà tutto il possibile per trovare una via d'uscita per il suo assistito, a patto che lui, stanco di giocare così poco, non decida di rompere preventivamente il legame che lo unisce al Barça.