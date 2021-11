Antonela Roccuzzo: ecco come impara il francese la moglie di Messi

Antonela Roccuzzo sta iniziando ad adattarsi a Parigi, la sua nuova città da quando sui marito Leo Messi è passato al PSG. Ora l'imprenditrice ha iniziato una nuova attività che ha messo sui suoi social network.

Mentre Lionel Messi si allena con il PSG e la Nazionale, Antonela Roccuzzo è stata incoraggiata a fare un nuovo passo a Parigi. La moglie dell'idolo dei tifosi ha deciso di studiare il francese attraverso una piattaforma online e ha commentato: "Quest'anno con il trasferimento a Parigi e l'inizio della nuova scuola, avevo bisogno di trovare un sistema facile e comodo per rafforzare l'anno scolastico per i ragazzi.”. Ricordiamo che Thiago, Mateo e Ciro erano iscritti alla Scuola Americana di Parigi, e oltre al fatto che l'istituto scolastico impartisce “l'educazione americana”, gli studenti devono anche seguire le materie in francese.

Secondo il sito MDZol, nel post è stata mostrata Antonela Roccuzzo mentre prendeva appunti. La moglie di Messi ha spiegato che la piattaforma su cui studia offre "lezioni private, super personalizzate, dinamiche con insegnanti madrelingua". “Mi è piaciuto così tanto che sono stata incoraggiata anche io e sto studiando il francese! Presto vi racconterò di più su come stanno i bambini”, ha detto entusiasta l'imprenditrice. Lo scorso fine settimana, Instagram è esploso con una foto romantica che Antonela Roccuzzo ha caricato con Lionel Messi. La coppia ha cenato a Parigi a lume di candela e con vista sulla Torre Eiffel, il simbolo della città francese: "Ti amo tanto amore mio", è stata la frase che la Roccuzzo ha scelto per accompagnare le tenere cartoline. La moglie di Messi indossava un abito nero con glitter e maniche lunghe, calze dello stesso tono e scarpe tacos trasparenti abbinate all'ago. Il post ha raggiunto in poche ore più di un milione di "mi piace" e ciò che ha attirato più attenzione è stato il prezzo del suo look. L'ideatore dell'abito scelto è stato Alexandre Vauthier, che ha realizzato il miniabito arricciato con scollo a V. Si tratta di un abito nero, con dettagli arricciati, maniche lunghe e fondo asimmetrico. Il suo costo è di 2.788 dollari. Il look è stato completato da scarpe Giuseppe Zanotti da 1.360 dollari.