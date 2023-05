Antony, quasi out per la finale-derby contro il City: all’Old Trafford in stampelle!

Nonostante le parole e il fatto di non volerlo escludere per il duello contro il City, Erik ten Hag ha dichiarato dopo la vittoria contro i Blues: "Abbiamo visto tutti com'è andata e non sembrava una cosa buona buona, ma la prima valutazione non è poi così male e ci sono buone possibilità che possa essere disponibile per la finale della prossima settimana", ha sottolineato.

Ma non tutto è roseo a Manchester, visto che Antony, che non faceva parte dei convocati contro il Fulham, è andato all'Old Trafford per l'ultima partita della Premier League 2022-23.

In un video di un tifoso prima della partita, è stato possibile vedere come il brasiliano è arrivato allo stadio con le stampelle e uno scarpone sulla gamba destra. C'è ancora molta strada da fare prima del duello contro il City, ma, a quanto pare, Antony sembra in alto mare per l'appuntamento di Wembley e sarà in dubbio fino all'ultimo minuto.