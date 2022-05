Anversa all’olandese: Marc Overmars vuole van Bommel come allenatore

Il nuovo direttore sportivo dell’Anversa, Marc Overmars, vuole van Bommel come prossimo allenatore dei biancorossi…

Come riporta Het Nieuwsblad, per l’ex tecnico del PSV è pronto un contratto biennale fino al 2024. Dopo la Coppa del Belgio vinta nel 2020, l’Anversa vuole rafforzare le proprie ambizioni e lottare per le prime posizioni nel prossimo campionato. I piani sono chiari, le strategie di mercato sono pronte. Intanto si parte dalla scelta della nuova guida tecnica: Van Bommel è in pole per guidare Nainggolan e compagni a partire dalla prossima stagione…