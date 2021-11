Anzin-Saint-Aubin, perdono 5-0 ma festeggiano lo stesso: storico match di coppa di Francia

Non conta solo il risultato finale, in una partita che i dilettanti francesi ricorderanno per tutta la vita...

Redazione DDD

Lo spogliatoio dell'Anzin-Saint-Aubin, squadra militante nel Départemental 1 (nona divisione del calcio francese) festeggia: sabato scorso ha affrontato l'Amiens, di sette categorie superiore visto che gioca in Ligue 2.

La partita è finita 5-0 per l'Amiens, come prevedibile secondo il profilo Facebook "La Francia nel Pallone", ma per questi ragazzi è stata comunque una giornata storica: non sono calciatori professionisti e non lo saranno mai, ma grazie alla Coppa di Francia per una notte lo sono stati.