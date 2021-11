Aperitivo derby: sfida giovanile prima del gala del Camp Nou

17.30 Espanyol-Barcellona dei giovani, 21.00 Barcellona-Espanyol al Camp Nou con l'esordio di Xavi

La tradizionale cerimonia dei due allenatori che esibiscono le maglie di Barcellona ed Espanyol è stato il primo atto del derby catalano, ma quello fra le Prime squadre alle 21.00 non sarà l'unico. Infatti alle 17.30 alla Ciutat Esportiva Dani Jarque, la Primavera del Barcellona allenata da Òscar López fa visita all'Espanyol in un duello ad alta quota. I catalani sono primi con 28 punti, gli stessi dei biancoblu, con una differenza reti inferiore (+23 a +28 per il Barça). Chi vincerà farà un grande balzo in avanti, quasi decisivo anche se il campionato è solo alla 12esima giornata.