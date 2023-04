Francia, appeal del calcio femminile: la FFF investe 5 milioni

La FFF non ha dubbi. Il calcio femminile attira sempre più spettatori ed è arrivato il momento di investire in modo decisivo.

Il calcio femminile continua la sua ascesa a livello europeo. L’obiettivo è quello di assottigliare in modo importante il gap con l’emisfero maschile e la Francia si sta muovendo in tal senso.

Lo stanziamento di 5 milioni per il calcio francese farà felici non pochi addetti ai lavori. Lo splendido lavoro del Lione, vincitrice per ben 8 edizioni della Champions League femminile e l’ottimo risultato raggiunto dalla nazionale nell’ultimo europeo hanno convinto la federazione calcistica (FFF) e allora l’investimento si farà.