Sergi Roberto e Ter Stegen, ma anche Araujo e De Jong: 4 capitani per il Barça 2023-2024

Araujo: "Non mi interessa se sono capitano o no, sono un leader nato"

Al di là delle singole dichiarazioni, c'era un problema da affrontare: le partenze di Busquets e Jordi Alba hanno lasciato due posti vacanti rispetto alla scorsa stagione, quindi i nomi di Sergi Roberto e Ter Stegen, che già ricoprivano la carica, sembravano chiarissimi, come lo sono stati. Entrambi si ripeteranno da capitani nel 23-24.

Ora sono stati raggiunti da Ronald Araujo e Frenkie de Jong, i cui nomi erano apparsi in molte segnalazioni. Certo, non sono stati gli unici perché anche Pedri, Lewandowski e persino Dembélé si erano "candidati". In ogni caso l'ordine dei capitani è il seguente: Sergi Roberto, Ter Stegen, Araujo e De Sciglio .