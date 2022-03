Argentina, ambulanza in campo a Mendoza per il portiere a terra: i tifosi rivali intonano la marcia funebre…

In Gimnasia de Mendoza-Belgrano, Nahuel Losada è stato portato via in ambulanza dopo aver subito un colpo alla testa. La polemica è arrivata quando una parte dei tifosi di casa impazziti, con una tromba, ha suonato una marcia funebre...

Davide Capano

Domenica Gimnasia de Mendoza e Belgrano si sono affrontate nell'ottava giornata di regular season della Primera B Nacional argentina, seconda divisione del calcio nazionale. Gli ospiti hanno vinto 0-1, ma la notizia arriva dagli spalti dell’Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Già, perché verso la fine della partita, l’estremo difensore titolare del Belgrano, Nahuel Losada, ha subito un duro colpo alla testa dopo uno scontro con l’attaccante Matias Nicolas Nouet, in un'azione del tutto fortuita.

Il 28enne Losada è rimasto a terra e l'ambulanza è dovuta entrare nel campo di gioco per portarlo via.

In quel preciso momento, però, una parte dei tifosi di casa ne ha approfittato per suonare, con una tromba, la marcia funebre, gesto disapprovato dal resto delle tribune.

Questa presa in giro di cattivo gusto è durata solo pochi secondi, poiché diverse persone hanno rimproverato i colpevoli.

Ore dopo, il Belgrano ha riferito che Nahuel sta bene, anche se i servizi medici hanno in programma di fare ulteriori esami medici per escludere possibili lesioni.

Intanto le ultime Instagram Stories di Losada confermano che il peggio parrebbe passato.