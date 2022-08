Argentina, il Boca aspetta il Rosario Central: a Buenos Aires calorosa accoglienza per Tevez

Si avvicina la sfida tra Boca Juniors e Rosario Central alla Bombonera, gara valida per la 14esima giornata del campionato argentino (Liga Profesional). Gli Xeneizes sono avanti di due punti in classifica sulle Canallas, dal giugno scorso guidate in panchina da Carlitos Tevez.

I tifosi Xeneizes hanno già apparecchiato un’accoglienza come si deve per l’Apache, con la città tutta tappezzata di striscioni e colorata di murales in suo onore. "Benvenuto Carlitos, Boca è la tua casa", si legge nei graffiti e nei cartelloni del gruppo “Familia Xeneize”. Le tappe e i luoghi più rappresentativi che conducono alla Bombonera (Avenida 9 de Julio, le salite autostradali di San Juan e l’Obelisco) sono stati i punti in cui i tifosi del Boca hanno voluto salutare l’arrivo Tevez con messaggi di benvenuto e di ringraziamento.