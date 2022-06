Argentina, Il derby delle Canarie vissuto a ottomila chilometri di distanza

Sabato scorso, la comunità dell'isola ha vissuto la vittoria del Tenerife nella semifinale di ritorno per la promozione, al Club Archipiélago Canario in Argentina. Gli oltre 8.300 chilometri di distanza hanno aggiunto emozione al Watch Party organizzato con la collaborazione del Vice Ministero degli Affari Esteri del Governo delle Isole Canarie. Il derby vinto 2-1 dal Tenerife sul campo del Las Palmas è stato seguito in diretta televisiva da cinquanta tifosi delle due squadre residenti in Argentina.