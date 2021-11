Argentina, incidente in moto: muore il portiere, funerale allo stadio

Famigliari, amici e compagni di squadra hanno dato l’ultimo saluto a Inti Castillo Segura, 26enne portiere del Club San Ramón de Los Zazos, in mezzo al campo di gioco…

La città argentina di Amaicha del Valle ha fatto notizia per un funerale senza precedenti che si è svolto allo stadio del Club San Ramón de Los Zazos, dove parenti, amici e compagni di squadra di Inti Castillo Segura, portiere della squadra morto in un incidente stradale, è stato salutato in un modo alquanto particolare.