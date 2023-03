Argentina-Panama, una “sfida” per prendersi la maglia di Enzo Fernandez

Argentina-Panama verrà ricordata per l'accoglienza calorosa del pubblico albiceleste e per i festeggiamenti post-Mondiali. La squadra sudamericana ha disputato la sua prima amichevole dopo aver vinto l'iridato. Quello che è successo indirettamente ad Enzo Fernandez, però, ha fatto il giro del mondo. Non appena l'incontro è terminato, come di consueto, è avvenuto lo scambio delle magliette e due giocatori panamensi si sono contesi la camiseta del miglior giovane in Qatar.