Arsenal, derby vs Tottenham: tifosi in ansia per Gabriel Jesus e lui posta…

Gabriel Jesus ha utilizzato i social media per aggiornare i suoi follower sul suo potenziale ritorno in forma in vista del North London derby contro il Tottenham

Questa domenica 15 gennaio è il giorno del North London Derby: l'Arsenal si reca al Tottenham Hotspur Stadium per affrontare i suoi rivali in un attesissimo scontro di Premier League. I Gunners hanno sconfitto la squadra di Antonio Conte 3-1 nell'incontro d'andata all'Emirates Stadium, con il difensore degli Spurs Emerson Royal che aveva ricevuto controverso un cartellino rosso a seguito di un fallo avventato su Gabriel Martinelli.

Gabriel Jesus, arrivato all'Arsenal dal Manchester City in estate, ha subito un brutto infortunio al ginocchio durante la Coppa del Mondo 2022 del Brasile e dovrebbe saltare almeno un altro mese prima di tornare ad allenarsi a pieno regime. Ora, visto che c'è il derby alle porte, il 25enne si è rivolto ai social media per aggiornare i suoi follower sui suoi progressi.

Scrivendo su Instagram, Jesus ha detto: "5 settimane", accompagnato da una sua foto in palestra su una cyclette. Alcuni fan hanno teorizzato che il messaggio del talentuoso attaccante fosse che sarebbe tornato in azione tra cinque settimane, anche se è più probabile che si riferisca al fatto che sono passate cinque settimane da quando è stato operato sulla zona interessata. Nonostante abbia giocato le ultime tre partite di Premier League senza il suo attaccante, l'Arsenal si trova ancora in testa alla classifica, con cinque punti di vantaggio sul Manchester City, secondo. Il giovane attaccante Eddie Nketiah ha prosperato in assenza di Jesus, segnando quattro reti nelle ultime quattro uscite in tutte le competizioni, inclusa una doppietta nella vittoria nel terzo turno di FA Cup di lunedì contro l'Oxford United.