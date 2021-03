Arsenal, nuovo kit per il derby: tifosi Gunners infuriati “Prezzi troppo alti”

L'Arsenal ha lanciato un nuovo kit da allenamento griffato Adidas in vista del derby di North London contro gli Spurs

I Gunners indosseranno una nuovissima tuta da allenamento domenica quando affronteranno il Tottenham all'Emirates, nel North London Derby di ritorno in Premier League. Ma la collaborazione con il marchio 424 con sede a Los Angeles ha fatto letteralmente imbestialire i tifosi dell'Arsenal, per i prezzi molto alti degli articoli. Con i pantaloni della tuta in vendita a 90 sterline, le T-shirt a 50 sterline e la felpa con cappuccio a quota 100, molti si sono affrettati a sfogare le loro frustrazioni online. Prima i sostenitori avevano twittato meme di loro entusiasti per i nuovi accattivanti design, poi si sono dichiarati molto scoraggiati dal costo della nuova gamma. Un account ha scritto: "Non meritano i miei soldi". Altri hanno continuato a produrre meme di sfottò e rivalità nei confronti del Tottenham.