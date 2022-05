Arsenal, Ray Parlour preoccupato per il derby vs Tottenham: “Gli Spurs attaccheranno Tavares…”

La leggenda dell'Arsenal Ray Parlor dice di essere "preoccupato" per le doti poco difensive di Nuno Tavares poiché si aspetta che il Tottenham giochi sul punto debole del terzino sinistro dei Gunners nel prossimo derby del nord di Londra.

Nuno Tavares ha avuto una stagione d'esordio difficile all'Arsenal dopo essere arrivato dal Benfica per 7 milioni di sterline la scorsa estate. Come previsto, gli è stato concesso molto tempo minutaggio a causa dei problemi di infortunio di Kieran Tierney. Lo scozzese è fuori causa, dopo aver subito un infortunio al ginocchio a marzo. Dopo una gara non positiva contro il Crystal Palace, Tavares è stato lasciato in panchina per la partita successiva contro il Brighton, con il centrocampista centrale Granit Xhaka che lo ha sostituito come terzino sinistro. Il portoghese è poi tornato nell'undici titolare fino a giocare dall0inizio quattro partite di fila.

Tavares dovrebbe mantenere il suo posto nella squadra di Mikel Arteta per la partita di domenica 8 maggio contro il Leeds United e per la partita cruciale di giovedì prossimo contro il Tottenham. Il derby del nord di Londra dovrebbe decidere chi andrà in Champions fra le due rivali londinesi, con i Gunners attualmente due punti di vantaggio sui loro rivali storici al quarto posto con quattro partite dalla fine. "Mi preoccupo per la linea dei terzini", ha detto il grande ex Ray Parlour (tramite HITC). “Tierney è eccezionale se si tiene in forma. Si è infortunato abbastanza spesso con la maglia dell'Arsenal. In difesa, Tavares non è propriamente un top se devo essere onesto. Deve migliorare sul piano difensivo. Sta meglio in una tre difensiva, quando gioca come terzino. Ma è vulnerabile come terzino sinistro a quattro. E sono sicuro che gli Spurs diranno: 'Bene, va bene, giochiamo sul lato sinistro puntando Tavares....'".