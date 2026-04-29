Al Wanda Metropolitano di Madrid l'Arsenal di Mikel Arteta, pareggia 1-1 contro l'Atlético Madrid di Diego Simeone. La qualificazione rimane in bilico e si deciderà tutto al ritorno, nella gara che si giocherà nel Nord di Londra. A decidere la contesa ci hanno pensato i due bomber, Viktor Gyökeres ha aperto le marcature nel primo tempo su calcio di rigore. Nella ripresa Julián Álvarez, sempre dagli undici metri, ha fissato il risultato sul definitivo 1-1.

Polemiche per il rigore non concesso

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal - Ph Getty Images

Nell'intervista classica del dopo partita Mikel Arteta ha recriminato per un secondo rigore mancante all'Arsenal, il manager dei Gunners ai microfoni di Prime Video non si è trattenuto: "Accetto il rigore che hanno deciso di darci contro, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L'arbitro ha deciso di togliere il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità. E' un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile. Sono estremamente deluso e infastidito perché era contro le regole e non lo capisco: cambia completamente l’andamento della partita. La dinamica è chiara, c’è contatto evidente. Una decisione così non può essere ribaltata dopo averla rivista più volte. A questo livello è inaccettabile”.

La rabbia di Arteta

Mikel Arteta, allenatore Arsenal - Ph GettyImages

Arteta fa riferimento all'episodio che riguarda il contatto tra David Hancko ed Eberechi Eze. Inizialmente il direttore di gara sembrava propenso a concedere il secondo rigore a favori degli ospiti, ma dopo la più classiche delle revisioni al VAR l'arbitro ha deciso che non c'era fallo del giocatore dell'Atlético Madrid sul numero 10 dell'Arsenal. L'episodio ha davvero fatto infuriare Mikel Arteta che nel dopo gara si è soffermato molto sull'episodio del rigore non concesso. All'Emirates Stadium si ripartirà dall'1-1 di Madrid. A Londra i Gunners potranno contare sui propri tifosi, la gara sarà equilibrata. Vietato sbagliare. Chi vince va in finale di Champions League.