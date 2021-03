Arti marziali miste: Diego Costa si allena con un combattente pur di firmare con il Benfica!

Diego Costa non vuole trascorrere un anno sabbatico e la sua intenzione è quella di entrare a far parte di una squadra per la preseason della prossima stagione. L'attaccante è senza contratto da dicembre dopo aver rescisso con l'Atletico Madrid

Redazione DDD

Diego Costa ha fatto la sua ultima apparizione in campo lo scorso 22 dicembre 2020 quando ha giocato solo tre minuti con l'Atletico Madrid contro la Real Sociedad. Da allora, l'attaccante ha alternato vari programmi in casa con allenamenti che sono aumentati nel corso delle settimane, come lui stesso sta mostrando sul suo account Instagram. L'ex rojiblanco sta lavorando da solo per non perdere troppo il ritmo e il tono fisico, lavora molto sulla cyclette. Oltre a fare cardio e lavoro di potenza, il calciatore si sta allenando anche con un combattente di MMA (Arti marziali miste) a Madrid, secondo il quotidiano "AS".

Il brasiliano non vuole rinunciare a nessun lavoro fisico e prosegue con un piano che segue alla lettera. Nei giorni scorsi Diego Costa veniva segnalato come pronto firmare per il Benfica, ma il club ha negato la firma e "Record" ha spiegato che c'è persino una guerra interna perché è stato il presidente, Luis Felipe Vieira, a contattarlo. Dopo questo intoppo, Diego Costa si sta allenando ancor di più e resta in attesa di un'offerta che soddisfi le sue idee: il Portogallo lo vede come una grande opportunità.