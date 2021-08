Assist vincente e decisivo nel derby: Jakov Medic “Io gioco nel nome di Dio”

Il 22enne croato Medic dirige la difesa e fornisce l'assist per il gol decisivo St. Pauli nel derby contro l'Amburgo. A fine gara, la sua dedica e i suoi ringraziamenti arrivano molto in alto...

Jakov Medic, 22enne difensore che ha giocato in varie squadre in Croazia, è andato in Germania tre anni fa. Il suo primo club era stato il Norimberga, poi eccolo al Wehen di Wiesbaden (dove è nato il grande tennista John McEnroe) dove è esploso la scorsa stagione in terza divisione. In 36 partite, ha segnato 5 gol.

Dopo una stagione di questo livello, era chiaro che fosse pronto per il salto, così quest'estate è passato alla Seconda Bundesliga, "il secondo campionato più forte d'Europa", dove è stato portato con la maglia del club amburghese del St. Pauli. Medic ha iniziato l'annata sullo stesso livello di buona forma della scorsa stagione. È insostituibile come stopper al St. Pauli, per il quale ha segnato e segnato un gol in quattro partite. Si è distinto con un ottimo passaggio per il gol della vittoria (3-2) in uno dei più grandi derby europei, quello di Amburgo contro l'HSV. In un derby che paralizza per un giorno la città di Amburgo. Il St.Pauli ha sconfitto il suo più grande rivale anche grazie all'eccellente gioco di Medic. Il croato ha giocato molto bene in difesa e ha fornito l'assist per il terzo gol del St. Pauli a favore di Makienok.