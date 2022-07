Asturie, meglio vincere il campionato o il derby? L’Oviedo “Tutte e due…”

Rivali in Messico come aziende, rivali in Spagna fra Oviedo e Gijon...

Redazione DDD

Nuovi progetti, illusione, cambio di rotta. E, naturalmente, i derby. La rivalità con lo Sporting Gijon è stato un tema da discutere in occasione del lancio del gruppo Pachuca, che mantiene una forte rivalità in Messico con il gruppo Orlegi, titolare dello Sporting. Una rivalità che riecheggerà senza dubbio nelle Asturie. È stato Arturo Elías ad aprire il fuoco, facendo conoscere in pubblico a Jesus Martínez l'importanza di battere lo Sporting Gijon per soddisfare l'Oviedismo.

Le parole di Elias: "Se non sbaglio, delle ultime nove partite ne abbiamo vinte sei, pareggiandone due e perdendone una molto dubbia. Quella partita ha un sapore diverso. Quella partita non può mai essere lasciata andare, è una finale", ha detto Elías. Martínez gli ha rivolto una domanda in pubblico: "Ma cosa preferisci, vincere il derby o la promozione?" Elías non ha esitato: "Entrambi".

Scherzi a parte, Martínez si è fermato a parlare con calma della rivalità con Orlegi

"Il nostro è un progetto completamente diverso da quello di Orlegi. I valori e l'aspetto sociale ed educativo sono importanti per noi. Nessuno ha un'Università per il calcio, stiamo formando uomini non solo giocatori, e per noi questo è fondamentale. La competizione è in campo, con i giocatori e lo staff tecnico siamo gli strumenti per riuscire a raggiungere il successo. La competizione è sul campo, che è la cosa più importante. Orlegi e Pachuca porteranno cose diverse in campionato e questo ci arricchirà".