Atene, l’AEK perde due derby in uno: sconfitto dall’Olympiacos e coppa di Grecia a rischio

Il derby di Atene nel campionato già vinto dall'Olympiacos era importante per misurare i rapporti di forza in vista delle semifinali di coppa di Grecia dove sono in corsa sia i campioni greci che l'AEK...

Redazione DDD

Il danno e la beffa. L'AEK Atene perde il derby al Pireo e perde anche Levi Garcia: la prima diagnosi mostrava un infortunio al ginocchio destro. L'entità del problema sarà accertata nel test cui verrà sottoposto oggi l'esterno di Trinidad e Tobago.

Come se la sconfitta arrivata contro l'Olympiacos non fosse la sola notizia negativa: l'AEK rischia di perdere uno dei giocatori di maggior qualità per la prossima semifinale di Coppa di Grecia col PAOK (1-0 per la squadra di Salonicco all'andata) del 29 aprile.

Dal canto suo il 27enne centrocampista della nazionale greca Giorgeios Masouras ha rilasciato le sue dichiarazioni dopo il derby vinto dall'Olympiacos contro l'AEK, parlando già della prossima semifinale di coppa di Grecia contro il PAS Giannina (0-0 in trasferta all'andata). In dettaglio quello che ha dichiarato: "Tutti i ragazzi vogliono davvero distinguersi nella squadra. Abbiamo obiettivi in ​​vista, mercoledì abbiamo la Coppa e vogliamo continuare bene fino alla fine. Per quanto riguarda la partita di mercoledì, non discutiamo sul fatto che tutti sappiano che il PAS è un'ottima squadra. Giocheremo come sappiamo, staremo attenti, dobbiamo essere seri dall'inizio alla fine. Il PAS non ha nulla da perdere e questo lo rende più pericoloso".

" Tutti i ragazzi vogliono davvero distinguersi nella squadra. Abbiamo obiettivi in ​​vista, mercoledì abbiamo la Coppa e per continuare la buona immagine fino alla fine. Per quanto riguarda la partita di mercoledì, non discutiamo sul fatto che tutti sappiano che il PAS è un'ottima squadra. Giocheremo come sappiamo, staremo attenti, devi essere serio dall'inizio alla fine. Il PAS non ha nulla da perdere e questo lo rende più pericoloso. Non avremo problemi se siamo seri ".

George Masouras in dichiarazioni dopo la partita vincente dell'Olympiacos contro l'AEK e in piedi in partita a seguito di una PAS Giannina. In dettaglio quello che ha dichiarato:

" Tutti i ragazzi vogliono davvero distinguersi nella squadra. Abbiamo obiettivi in ​​vista, mercoledì abbiamo la Coppa e per continuare la buona immagine fino alla fine. Per quanto riguarda la partita di mercoledì, non discutiamo sul fatto che tutti sappiano che il PAS è un'ottima squadra. Giocheremo come sappiamo, staremo attenti, devi essere serio dall'inizio alla fine. Il PAS non ha nulla da perdere e questo lo rende più pericoloso. Non avremo problemi se siamo seri ".