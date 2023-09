Atletico, il Cholo in crisi: il derby di Madrid diventa un referendum sul suo futuro

Domenica 24 settembre il Real Madrid affronterà l'Atlético Madrid che arriva scosso dopo essere stato duramente sconfitto dal Valencia al Mestalla. Inoltre i biancorossi non sono in una posizione favorevole nella Liga e hanno urgentemente bisogno dei tre punti del Metropolitano. Questo perché se il Real Madrid vincesse il prossimo derby, la capolista andrebbe a undici punti di vantaggio sull'Atlético.

Una sconfitta potrebbe far precipitare Simeone, ancora per un anno, nella sensazione di non essere capace nemmeno di avvicinarsi alle merengues. Quindi, lasciare il Metropolitano con tre punti sarà praticamente un obbligo per il tecnico argentino, poiché in caso contrario ne uscirebbe sconvolto il suo futuro.