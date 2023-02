Atletico Madrid, Gil Marín esplode dopo l’arbitraggio nel derby: “Non si riesce a normalizzare”

Miguel Ángel Gil Marín, amministratore delegato dell'Atlético Madrid, domenica ha assicurato che "non è ragionevole" che sia "così facile espellere ingiustamente Ángel Correa" nel derby contro il Real Madrid, finito 1-1 ieri sabato 25 febbraio al Bernabeu, e ha ammesso che non è possibile "normalizzare quello che è anormale".

"So che ci sono molte persone contro di noi che denunciamo un sistema iniquo, ma non possiamo normalizzare ciò che è anormale. Mi rifiuto di farci abituare a queste situazioni, anche se purtroppo sono diventate un'abitudine da anni. Non cerco di trovare scuse per giustificare il risultato di ieri", ha rimarcato il dirigente in dichiarazioni ai media ufficiali dell'Atlético. “Non vale la pena insistere di più. L'ho già detto qualche settimana fa e lo confermo parola per parola. Ieri è stato più o meno lo stesso", ha denunciato.