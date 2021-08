Atletico Madrid, Giuliano Simeone titolare d’estate: ma adesso o prestito o Quinta divisione…

Il giovane attaccante è il calciatore che ha accumulato più minuti di tutti nel precampionato dell'Atlético, davanti a Oblak e Saúl.

I Simeone respirano calcio. Dopo la carriera di Diego Pablo, papà Cholo, che ha giocato in squadre come Atlético Madrid, Inter, Lazio o Racing Club, i suoi figli sono entrati a pieno titolo nel mondo del calcio. Il più anziano, Giovanni, gioca nel Cagliari in Serie A, mentre solo Giuliano, 18 anni, ha raggiunto la prima squadra dei colchoneros dell'Atletico. Ora una dicotomia si pone per l'ala mancina: proseguire nella società controllata, dove avrà minuti e presenze, ma in una divisione di livello inferiore, come la Tercera RFEF, o cercare un prestito per continuare a crescere in un campionato più competitivo, come la Seconda Divisione. Tutto indica che giocherà nella filiale, nella Terza RFEF, quinta serie spagnola, il che significherebbe che si allenerebbe molto con la prima squadra, ma non è escluso neanche un prestito.