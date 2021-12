Atletico Madrid, Koke: “E’ stato un derby alla pari, errore mio e da lì è nato l’1-0”

Koke, centrocampista dell'Atlético Madrid, ha analizzato la sconfitta per 2-0 nel derby. Il calciatore si è pentito dell'errore sull'uscita del pallone che ha portato all'1-0 e ha esortato tutto l'ambiente a pensare al duello contro il Siviglia.

L'Atletico Madrid è stato sconfitto per 2-0 nel derby contro il Real Madrid e dopo l'incontro, Koke, capitano dei colchoneros, ha analizzato davanti alle telecamere la sconfitta dell'Atletico e si è lamentato del suo errore nell'1-0 di Karim Benzema: "Era una partita molto equilibrata, non succedeva nulla e in un mio errore in uscita di palla hanno fatto partire un contropiede e ci hanno segnato. La squadra è andata meglio nella ripresa, ma sun un'altra ripartenza ci hanno fatto il secondo", ha ricostruito il centrocampista.

"Abbiamo mostrato il nostro vero volto dopo l'intervallo. Siamo stati meglio in campo nel secondo tempo che nel primo, in cui non stavamo bene. C'è molto da fare, abbiamo una partita in meno e ora sono tutte finali. Il Real ti lascia palla, rimane indietro e riparte velocemente velocemente", ha spiegato Koke che ha messo in luce le virtù dei rivali: "Gestiscono molto bene il pallone. Su due errori ci hanno segnato due gol. Adesso pensiamo al Siviglia e partita per partita. Non pensiamo a maggio, ma a cosa faremo al Sánchez-Pizjuán nella prossima partita. Dobbiamo essere più regolari, cosa che ora non siamo", ha detto.