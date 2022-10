Austria, super gol…ma porta sbagliata: il retropassaggio da 60 metri di Gragger del Ried è già virale

Un autogol di quelli belli e clamorosi. Succede in Austria in Wolfsberger-Ried nell’ultimo turno di campionato. Al 91’, con il rassicurante doppio vantaggio a firma di Mikic e Plavotic nel primo tempo, la squadra ospite ha deciso, a ragion veduta, di gestire il possesso palla negli ultimi tre minuti di recupero invece di continuare ad attaccare, magari con il rischio di qualche micidiale contropiede avversario.

Il gol del Wolfsberger è arrivato lo stesso grazie ad un clamoroso autogol del ventenne centrocampista del Ried, Matthias Gragger, entrato al 75’ per l’infortunato Kingsley Michael. In pieno recupero il numero 15 neroverde, posizionato oltre la linea di metà campo avversaria con tutta la difesa schierata alta, ha lasciato partire un incredibile retropassaggio di 60 metri che ha colto di sorpresa il proprio portiere, Samuel Sahin-Radlinger, che stazionava qualche metro più avanti.

Il numero 1 del Ried non ha potuto far nulla, venendo scavalcato dalla traiettoria del pallone. Per fortuna che il Ried è riuscito comunque a portare a casa la vittoria per 2-1. Nel post-gara il portiere Radlinger ha commentato così l’episodio: “Se avessi fermato il pallone con le mani avrei preso il cartellino giallo (il portiere era stato ammonito all’82’ per perdita di tempo) e dunque il rosso perché stavo rientrando in area di rigore”.