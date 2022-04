Bagarre all’andata: adesso i tifosi Digione preparano la spedizione derby ad Auxerre…

Nella speranza che non ci siano ritorsioni dopo le aggressioni dell'andata dei tifosi ospiti a Digione

Nel derby della Borgogna d'andata che aveva opposto il Digione all'Auxerre, in occasione della 16esima giornata di Ligue 2, c'erano stati incidenti in un bar vicino allo stadio Gaston-Gérard di Digione: senza feriti né arresti, ma comunque con danni materiali. A novembre scorso, decine di tifosi dell'Auxerre sarebbero entrati nel locale dove c'erano già i tifosi del Digione e sarebbe scoppiata una rissa, mentre un'ordinanza della prefettura della Côte-d'Or vietava la presenza dei tifosi dell'Auxerre nel centro della città di Digione. All'interno dello stadio, invece, non si erano verificati incidenti e il Digione si era preso il derby di Borgogna battendo 3-1 i rivali.

Adesso si prepara il derby di ritorno, il prossimo 19 aprile sul campo dell'Auxerre. Non sembrano esserci particolari limitazioni per i tifosi del Digione, che sui social stanno preparando la trasferta da derby con la parola d'ordine: tutti ad Auxerre! In Ligue 2, lo stesso Auxerre è quarto con 55 punti (dopo 5 vittorie consecutive, la squadra è incappata in un pareggio e in una sconfitta nelle ultime due gare), mentre il Digione è nono a quota 41 e come ultimo obiettivo stagionale ha proprio quello di ben figurare nel derby.