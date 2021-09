Bamba Bamba Dieng: la doppietta del senegalese decide il derby della Costa Azzurra

Dopo un ottimo match, l'OM ha firmato una grande vittoria nel Principato contro l'AS Monaco con il punteggio di 2-0, grazie a una doppietta di Bamba Dieng, nel sabato sera della 5' giornata di Ligue 1.

Nonostante fosse privo di Dimitri Payet squalificato dopo i fatti di Nizza, nessun problema per l'OM tornato in Costa Azzurra dopo il derby choc dello scorso 22 agosto. Senza il suo regista, il Marsiglia ha fatto affidamento sul giovane Bamba Dieng, un giovane attaccante di 21 anni, per vincere a Monaco (0-2). Gli uomini di Jorge Sampaoli, ancora imbattuti (si ripeterà la gara contro il Nizza), salgono momentaneamente al terzo posto. Il Monaco è 14esimo in classifica e il suo difensore Axel Disasi ha analizzato la sconfitta a fine gara: “Siamo inevitabilmente delusi. Questa non è la prestazione e il risultato previsti. Ma dobbiamo alzare la testa perché ci sono altre scadenze che arrivano in fretta. Il Marsiglia ha iniziato bene la stagione, con un ottimo reclutamento, ottimi giocatori. Ci siamo imbattuti in un'ottima squadra che ha meritato la vittoria. Dobbiamo lavorare un po' di più da squadra, con e senza palla. Non sapevamo come unirci. Dobbiamo mettere tutto in ordine. Questo non è l'inizio di stagione sperato. Come l'anno scorso, è una vera corsa sulle montagne russe. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. L'allenatore ha saputo creare un bel gruppo. A volte semplicemente non funziona. A Donetsk, negli spareggi di ritorno di Champions League abbiamo fatto una grande partita collettiva. Non questa sera. Ma non c'è nessun parassita nel gruppo".