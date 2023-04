Banderazo pre-derby, Heinze: “Quella di Rosario è una sfida davvero folle”

Il direttore tecnico del Newell's, Gabriel Heinze, ha raccontato questo come vive la vigilia e come prepara il derby contro il Rosario Central di domenica 9 aprile. L'argentino, ha riconosciuto che “come allenatore pensi molto e dormi poco. Ma è il posto in cui voglio essere". Inoltre, ha ritenuto che sarà una partita di "duelli individuali" che possono stravolgere gli equilibri del processo. E, inoltre, ha confidato che “questo derby è molto folle. È una città con tanta passione, ci sono due squadre e per me questo derby è unico. Sarà una partita intensa per entrambe le squadre, combattuta, con tante individualità e tanti duelli. Per me questo può far pendere la bilancia, la questione dei duelli vinti sarà fondamentale perché ce ne saranno tanti nel match”.