Barbecue Cup o Switch Cup: quale nome per il nuovo derby texano Dallas-Austin?

A settembre il Texas derby contro Houston, ma ad agosto per Dallas ci sono due nuovi derby texani contro Austin...

L'FC Dallas ha un nuovo concorrente nella Major League Soccer e in Texas: l'Austin FC. Proprio così, Houston non è più l'unico rivale di Dallas nello stato. Austin ha messo insieme un discreto roster inaugurale con un mix di veterani, promettenti internazionali e giovani. Hanno un bel nuovo stadio scintillante con cui invogliare i fan. Il loro capo allenatore, Josh Wolff, è un veterano della lega e ha molta esperienza come allenatore. Il 2021 dovrebbe essere un solido anno introduttivo per loro, anche senza arrivare ai playoff. Houston e l'FC Dallas si godono il Texas Derby da molti anni, ma con l'Austin FC nel mix, siamo destinati a un riallineamento di rivalità ed energia. Agosto sarà il mese di ben due derby fra Dallas e Austin, il primo l'8 agosto al Dallas Stadium il secondo il 30 agosto al Q2 Stadium di Austin. Come verrà chiamato questo nuovo derby, ben sapendo che quello fra Dallas e Houston è il derby del cannone El Capitan?

C'è chi propone Brazos Cup con riferimento ovviamente al fiume Brazos, il fiume lungo 1200 miglia che Dallas e Austin hanno in comune, un lungo e serpeggiante flusso d'acqua che rispecchia la lunga e tortuosa storia che le due franchigie stanno per condividere. Secondo Wikipedia , "a volte è usato per segnare il confine tra il Texas orientale e il Texas occidentale". Ma il derby potrebbe anche essere la Coppa Barbecue, visto che Austin e Dallas sono entrambi epicentri di buone carni affumicate di vario genere. E se diventasse invece il derby I-35? L'altra arteria principale che condividono l'FC Dallas e l'Austin FC è quel grande tratto interstatale che è la I-35. Entrambe le squadre potrebbero impegnarsi a fare la loro parte per mantenere tratti dell'autostrada come parte della rivalità, incoraggiando una guida sicura. Il vincitore del concorso annuale otterrebbe una gigantesca chiave d'oro per una gigantesca macchina d'oro, situata su un terreno bruciato lungo il tratto della I-35. Con un po’ di fantasia, potrebbe anche essere la Coppa Switch. FC Dallas e Austin FC hanno questa strana cosa dello specchio in corso con i loro nomi. Quindi si può immaginare: il vincitore della rivalità ogni anno deve invertire il nome della proprio franchigia. Se l'FC Dallas vince, l'Austin FC diventa l'FC Austin l'anno successivo. Se l'Austin FC vince, l'anno prossimo l'FC Dallas diventa Dallas FC. Strano ma avvincente, vero?