Barça, Jordi Cruyff: “Conosco Koeman da trent’anni, non lo sostituirò mai”

Jordi Cruyff, da poco nuovo consulente sportivo del presidente Laporta, non farà fuori Koeman

Jordi Cruyff è tornato a far parte della società del Barcellona qualche settimana fa, questa volta come consulente sportivo. In un'intervista a Marca, l'ex tecnico dello Shenzhen ha analizzato vari temi di attualità, mettendo in chiaro una cosa: “Non sostituirò mai Koeman; sarebbe brutto e ho dei princìpi”. Il presidente Laporta dopo il suo arrivo lo ha descritto come un "jolly" e da lì si è dedotta la possibilità di occupare la panchina se le cose andassero male con Koeman, ma è stato lo stesso Jordi a porre fine a tale ipotesi.