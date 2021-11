Barça, madre giapponese e padre argentino: Niko Takahashi decisivo nel derby giovanile catalano

Niko ha a disposizione tre Nazionali: Spagna, Argentina e Giappone. Tocca a lui scegliere...

Un grande assist di Niko Takahashi (classe 2005, nato nel mese di agosto) di oltre 40 metri per il gol della prima punta del Barcellona Primavera, Hugo Alba, è stato decisivo per i ragazzi blaugrana e per vincere il derby contro l'Espanyol (1-0).

Il terzino sinistro è uno dei calciatori più interessanti della squadra di Iban Cuadrado. Inoltre, ha una storia particolare che lo rende ancora più speciale. Nazionale Under 16 con la Spagna, di padre argentino e madre giapponese, non ha ancora deciso con quale Nazionale giocare. Aspetta la possibilità di provarle tutti e tre per prendere una decisione. Con la qualità e il futuro che ha, le tre federazioni gli aprono le porte. È stato convocato nella squadra giapponese under 16 nel 2020, ma non ha potuto partecipare a causa della pandemia. Ha anche ricevuto una convocazione dalla Spagna Under 16 nel maggio 2021, ed è stato contattato dall'Argentina.