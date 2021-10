Barcellona, Clasico: Iniesta “I miei ex compagni possono vincere contro il Real”

Iniesta dal Giappone dà la carica ai blaugrana

L'allenatore del Barça Ronald Koeman è stato messo sotto forte pressione dopo che la squadra ha iniziato la sua stagione in Champions League con una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Bayern Monaco, seguita dai pareggi in Liga con Granada e Cadice. Un'imbarazzante sconfitta per 3-0 in casa del Benfica ha messo Koeman sull'orlo dell'esonero, prima che il presidente Joan Laporta decidesse di sostenere l' allenatore dopo che, secondo fonti ESPN, non era riuscito a trovare un'alternativa adeguata. "Come ex giocatore del Barcellona è difficile per me analizzare la situazione, perché dall'esterno spesso si sentono cose che non sono la realtà", ha detto Iniesta a ESPN. "Se fossi all'interno, potrei parlarne molto di più. Da qui, e guardando agli ultimi anni, non è una situazione facile. Stanno entrando nuovi giocatori, giovani giocatori, altri giocatori se ne sono andati. Non è mai facile. Dobbiamo tutti avere fiducia che finiranno seguendo la linea giusta". Iniesta ha detto che Koeman ha fatto "molte cose" bene e che "non è arrivato in un momento facile per lui o per il club".