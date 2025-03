Barcellona – Girona: dove seguire la diretta in TV e live streaming

Domani, domenica 30 marzo, alle ore 16:15, andrà in scena il derby catalano tra Barcellona e Girona, valido per la ventinovesima giornata de LaLiga 2024/25. La partita si giocherà all’Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcellona (casa attuale del Barcellona in attesa del completamento dei lavori al Camp Nou) e rappresenta un importante snodo per la classifica. I padroni di casa, reduci dalla vittoria nel recupero contro l'Osasuna, occupano la vetta del campionato. Nonostante un mese ricco di impegni, il Barcellona non può permettersi cali di concentrazione nella corsa al titolo. Il tecnico Flick potrà contare sul ritorno di Raphinha, ma ha già dimostrato di saper trovare soluzioni ovunque. Dall'altra parte, il Girona arriva da tre pareggi consecutivi, con l'ultimo successo che risale a inizio febbraio. I biancorossi sono determinati a replicare l'impresa della scorsa stagione, che li portò verso la qualificazione in Champions League. Michel sa bene quanto sia cruciale il risultato per la squadra, che si trova in una posizione di mezzo, tra la lotta per la salvezza e la corsa all'Europa.