Il Barcellona fa…il gufo a Madrid: maglia speciale per il Clasico

La squadra allenata da Xavi scenderà in campo con un gufo al centro della camiseta ma la ragione non è così scontata. Nella tradizione popolare questo animale rappresenta il malaugurio - ed anzi - è proprio una leggenda spagnolo a sostenere questa tesi. In Liga è consentito per accordi commerciali modificare il main sponsor per un incontro; al posto di Spotify comparirà il logo del brand promosso dal cantante Drake che per primo ha raggiunto i 50 miliardi di visualizzazioni proprio sulla piattaforma musicale. Tutte le parti in causa hanno già sponsorizzato sui propri profili ufficiali l'iniziativa che ha riscosso un grande successo.