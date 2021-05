Bayern, è sempre derby fra Rummenigge e…i suoi tifosi: “No al calcio dei milionari!”

Lo striscione dei tifosi bavaresi di fronte alla sede del grande club tedesco

I fan e i gruppi ultras del Bayern Monaco continuano a chiedere al Bayern e alla sua dirigenza di prendere posizione contro la riforma della UEFA Champions League. Questo lo striscione affisso davanti alla sede del club a Monaco, a Sabener Strasse: "Che si tratti della Super League o della nuova Champions no alla riforma: il calcio è per i tifosi, non milionari! Rummenigge, Kahn, Gerlinger (capi del club): Dipende da voi!".