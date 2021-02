Bayern, gli Ultras Fanatic attaccano Rummenigge: “Ignora i diritti umani in Qatar e blocca i diritti tv”

C'è sempre clima teso fra la curva del Bayern e la dirigenza

Da tempo il rapporto degli Ultras del Bayern con il CEO Karl-Heinz Rummenigge è considerato teso. "L'amministratore delegato del Bayern è noto da tempo per le critiche e i giudizi di valore nei confronti di persone e gruppi dall'ambiente del club e oltre", si afferma in una dichiarazione pubblica sul sito web del "Red Fanatic Munich": "L'autoriflessione, il senso della realtà e un'adeguata sensibilità alle proprie affermazioni sarebbero certamente più appropriate di volta in volta rispetto alla sua visione egocentrica rispetto alle altre parti in causa".

Un punto di critica è il fatto che i boss del Bayern abbiano recentemente descritto il ritardi di 9 ore del volo da Berlino al Mondiale per club in Qatar come uno “scandalo” apparentemente che ha incontrato poca comprensione nella scena ultra: “Ma ciò che è uno scandalo non è tanto il ritardo, ma che sia stato un rapimento, un trattamento disumano nei confronti della squadra. Le violazioni dei diritti umani in Qatar, d'altra parte, sono un tabù di cui i dirigenti del Bayern non parlano mai". Settimana dopo settimana, invece, il calcio professionistico, secondo la curva del Bayern, “gioca un ruolo speciale in questo Paese che è accompagnato da numerosi privilegi. Viaggiare in patria e all'estero - e senza successiva quarantena - così come lo sport attivo sono diventati solo una cosa ovvia per questo gruppo d'élite". Un altro punto da criticare: il fatto che il Bayern sia contrario a una ridistribuzione del denaro televisivo in Bundesliga.