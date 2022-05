Bayern, Oliver Kahn: “Qui noi non ci rilassiamo mai, pensiamo sempre alla prossima vittoria”

L’amministratore delegato dei bavaresi ha parlato di tanti temi ai canali ufficiali del club

Davide Capano

Il Bayern Monaco ha fatto la storia in Bundesliga conquistando il suo decimo titolo consecutivo. La squadra bavarese non ha rivali in Germania e Oliver Kahn, amministratore delegato della società, ha fatto riferimento al successo ottenuto da Lewandowski e compagni.

"Il Bayern ha fatto del suo meglio in tutte le situazioni nell'ultimo decennio - ha spiegato il 52enne ai canali ufficiali del team -. Naturalmente, anche le nostre opzioni economiche svolgono un ruolo, ma come potete vedere ogni anno a livello internazionale, il denaro non compra i titoli. Nel Bayern si è sviluppata una cultura che viene trasmessa da una generazione di calciatori all'altra. Questo ci rende molto forti. Ogni club deve trovare la sua strada, non lasceremo la nostra".

"Lasciarsi andare, rilassarsi... non esiste al Bayern. Qui analizziamo tutto costantemente e in un modo che non ho conosciuto da nessun'altra parte. Anche quando vinciamo o solleviamo un titolo, stiamo già pensando al prossimo", ha aggiunto.

(Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

D'altra parte, Kahn ha elogiato Nagelsmann: "Ci si addice molto bene con il suo modo fresco e dinamico, non sono mai stato amico di chi vuole cambiare le persone. Che a volte le loro affermazioni possano essere fraintese fa parte del loro modo di essere. Preferisco sempre una persona così e non qualcuno che non dice mai nulla".

Infine, l’ex portiere ha fatto riferimento all'eliminazione contro il Villarreal nei quarti di finale di Champions League. "Quando guardo le semifinali in televisione a casa, penso... 'ora potremmo giocare contro il Liverpool', sto scalando il muro. Ma tutto ciò che ci colpisce ci rende più forti", ha concluso.