Bayern-Werder Brema, un tuffo nel passato: i doppi ex della sfida

Gli incroci — La ventunesima giornata della Bundesliga si apre con l’anticipo tra Bayern Monaco e Werder Brema, in programma venerdì 7 febbraio alle ore 20:30 all’Allianz Arena. I padroni di casa spiccano in vetta alla classifica del campionato tedesco con 51 punti, a sei dal Bayer Leverkusen secondo. Non desta dunque grande preoccupazione in ottica classifica la sfida contro i biancoverdi, ottavi a pari punti con Il Borussia Mönchengladbach e il Friburgo. L’obiettivo per la squadra di Ole Werner, dopo la vittoria sul Mainz, rimane quello di continuare a portare a casa risultati positivi, anche per rilanciarsi in zona Europa. I precedenti parlano chiaro, il gigante Bavarese è davanti agli avversari nel bilancio complessivo dei precedenti: ha vinto 73 volte contro le 30 del Werder Brema, ben 26 i pareggi tra i due club tedeschi. Una sfida ricca anche di storie che si intrecciano, maglie invertite e dolci ricordi. Sono 15 i doppi ex di Bayern e Werder, una serie di calciatori che, chi più e chi meno, hanno fatto la storia dei due club. Ma vediamo insieme quali sono quelli storici e iconici, i migliori giocatori in base alle partite giocate, per presenze e gol realizzati.

Claudio Pizarro Considerato uno dei migliori calciatori peruviani di sempre, Claudio Pizarro è il secondo miglior realizzatore straniero di tutti i tempi in Bundesliga con 197 reti, alle spalle di un certo Robert Lewandowski. Pizarro ha vestito la maglia di entrambe le squadre più e più volte. Dal 1991 al 2001, dal 2008 al 2012 dal 2015 al 2017 e dal 2018 al 2020 ha indossato la maglia biancoverde: un vero e proprio tira e molla. In 10 stagioni con il Werder Brema ha collezionato 320 presenze, realizzando 153 gol. Ma anche con il Bayern Monaco c’è stato un ritorno di fiamma. In 9 stagioni con il Bayern Monaco, dal 2001 al 2007 e dal 2012 al 2015 è sceso in campo 327 volte realizzando 125 reti.

Torsen Frings Torsten Frings ha giocato per la prima volta al Werder Brema nella stagione 1996-97 rimanendo in biancoverde fino al 2002, con la squadra tedesca ha vinto la Coppa Intertoto e la Coppa di Germania ai danni del Bayern Monaco. Pochi mesi dopo però ha perso la finale di Coppa di Lega proprio contro il gigante bavarese. Con il Werder Brema, tra andate e ritorni, ha giocato 12 stagioni con 449 presenze e 52 gol. Frings ha giocato solo una stagione con il Bayern Monaco, dal 2004 al 2005, realizzando 5 reti in 45 partite.

Miroslav Klose Tra i migliori centravanti nella storia del calcio tedesco, Miroslav Klose è diventato campione del mondo nel 2014 con la Germania, poi vicecampione del mondo nel 2002 e vicecampione d'Europa nel 2008. Vecchia conoscenza della nostra Serie A, l’attaccante di origine polacca ha giocato nella Lazio dal 2011 al 2016 anno in cui si è ritirato dal calcio giocato. Subito prima dell’approdo in Italia il giocatore ha indossato sia la maglia del Werder Brema che quella del Bayern. Con i biancoverdi ha giocato per 3 stagioni scendendo in campo 132 volte e realizzando 63 reti dal 2004 al 2007. L’anno seguente il Werder Brema ha reso ufficiale la cessione della punta al Bayern Monaco per 15 milioni di euro. A Monaco di Baviera Klose ha trovato il neoacquisto di allora, Luca Toni, e il giovane Lukas Podolski come compagni di reparto. Con il Bayern Monaco ha realizzato 53 gol in 150 apparizioni.

Andreas Herzog Andreas Herzog indossa la maglia del Werder Brema (Foto di Mark Sandten/Bongarts/Getty Images) Andreas Herzog ha indossato la maglia del Bayern Monaco per una sola stagione contro le 9 con il Werder Brema. Dal 1992 al 1996 con i biancoverdi ha vinto una Bundesliga, una Coppa di Germania e due Supercoppe di Germania e poi dal 1996 al 2002 una Coppa Intertoto e un’altra Coppa di Germania. Altri campioni storici che hanno vestito entrambe queste maglie sono Mario Basler, Tim Borowski, Dieter Frey, Valérien Ismaël, Bruno Labbadia, Lars Lukas Mai, Nils Petersen e Sandro Wagner.

Doppi ex in campo: chi sono e chi giocherà Ma ci sono anche alcuni doppi ex di Bayern-Werder Brema che attualmente fanno parte di una delle due rose, il primo è Serge Gnabry. Il calciatore è alla sua settima stagione con la squadra di Kompany. Nel 2017 il Bayern lo preleva proprio dal Werder Brema (con cui ha giocato solo 1 stagione) per 8 milioni di euro, approfittando di una clausola rescissoria. Viene subito girato in prestito all'Hoffenheim ma, una volta terminato dopo una buona annata con 10 reti in 22 presenze, torna e si impone come titolare con 10 goal in 30 gare che portano i bavaresi a vincere la Bundesliga. Sulla sponda opposta troviamo due giocatori che attualmente giocano nel Werder Brema: Marco Friedl, Mitchell Weiser. Il primo cresce nelle giovanili del club attualmente in testa alla Bundesliga, firma il primo contratto professionistico nel 2017, legandosi al club bavarese fino al 2021. Nel 2018 viene ceduto in prestito per un anno e mezzo al Werder Brema. Infine Mitchell Weiser, difensore del Werder Brema, l’unico che dovrebbe scendere in campo durante la gara di venerdì. Weiser ha giocato nella stagione 2021-2013 e 2014-2015 con il Bayern, solo nel 2021 è approdato nella squadra di Ole Werner.