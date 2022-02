Belgrado, Dejan Stankovic: “Da due mesi parliamo ogni giorno di questo derby…”

La Stella Rossa ha annunciato che i biglietti saranno esauriti per la partita di oggi contro il Partizan e Stanković si aspetta un grande supporto dai suoi tifosi.

L'allenatore dello Zvezda ha detto che l'arbitro Srdjan Jovanovic è di gran lunga il miglior arbitro serbo, come si può vedere nelle partite che dirige in Champions League, e ha valutato che è stato designato "per la sua bravura". Il Partizan è reduce dalla vittoria per 2.1 in Europa League sullo Sparta Praga, con il commento dell'ex Deki nerazzurro: "Il Partizan gioca solido, competitivo, non rinuncia al suo modo di giocare, cercheremo di rispondere colpo su colpo con fermezza. Loro sono compatti, tormentano l'avversario per tutti i 90 minuti Dal loro muro difensivo escono con rapidi passaggi per arrivare veloci in zona gol. Sarà una partita difficile, solida. L'Europa League è una fatica impegnativa, seria, lo sappiamo per averla giocata e ci è successo dopo il Braga quando eravamo sfiniti e sappiamo com'è quando si gioca l'Europa. Il derby però ti fa recuperare in fretta, non pensi alla fatica".