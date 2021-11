Belgrado, la serie horror Black Wedding rievoca un derby: 1976, 4-1 Stella Rossa sul Partizan!

La fiction parte da un derby vero, quello di Belgrado di 45 anni fa...

Si parla di "Black Wedding" ovunque, e la serie televisiva horror è molto seguita in Serbia ed è un mix di finzione ed eventi reali. Una parte della serie si svolge nel 1976, e il focus è il calcio, di più: l'eterno derby di Belgrado! Una delle prime scene che riporta gli spettatori indietro nel 1976 mostra l'eterno derby tra Stella Rossa e Partizan, che viene trasmesso su Radio Belgrado da Mića Đurić (interpretato da Filip Đurić), un personaggio poi importante per l'ulteriore sviluppo della puntata della serie.

E, mentre quello che seguirà più avanti in "Black Wedding" è pura finzione, il derby è realmente accaduto proprio come mostrato nella serie, e il risultato finale è reale. Stella Rossa e Partizan si incontrarono per la 58esima volta consecutiva il 28 marzo 1976, in una partita che, a detta di molti, fu uno dei migliori "derby eterni". La Stella Rossa ha vinto con il risultato di 4-1.