Belgrado, la Stella Rossa ai suoi tifosi: verrete gratis al derby, a patto che…

I biancorossi hanno preparato biglietti omaggio per tutti coloro che sabato 18 febbraio andranno al Marakana per la sfida di campionato. Chi sarà presente il 18 febbraio si vedrà gratis la successiva partita casalinga di campionato, niente meno che il derby contro il Partizan.

Questo sabato, intanto, la capolista, con 9 punti di vantaggio proprio sul Partizan, ospiterà il Čukarički quarto in classifica nel derby del 22esimo turno di campionato, e chi acquisterà un biglietto per quella partita riceverà in omaggio un biglietto per il "Veciti derbi".

La condizione per i tifosi della Zvezda è andare alla partita contro il Čukaricki e tenere il biglietto, in modo che sia poi valido per il derby Eterno. Chiunque ottenga un biglietto per la partita con il Čukaricki online, avrà l'opportunità di ritirare un biglietto per il derby presso uno sportello separato e contrassegnato allo stadio - si legge nell'annuncio del club.